один насос наполняет резервуар за 2 часа,а второй опорожняет его за 3 часа.Какая часть резервуара будет заполнена после одного часа  их совместной работы? условие пожалуйста обязательно.у нас училка придирчивая а я туплю

Если 1насос наполняет за два часа,то он наполнит только наполовину. А второй насос выкачает только треть. 1/2-1/3=3/6-2/6=1/6 Ответ-1/6часть резервуара

Гость: Гость:

Так, как за 2 часа насос полность наполняют резервуар, то мы можем сделать вывод, что за 1 час насОс на полнит 1/2 резервуара. так как насос опорожните резервуар за 3 часа целиком, то мы можем сделать вывод, что за 1 час 30 минут он опорожнит резервуар на половину, а за 1 час 1/3воды, Подучается: 1/2-1/3=1/6 ответ: после 1 часа совместной работы в резервуаре останется 1/6 всей воды, что туда помещается. ( 1/6всего объема) УСЛОВИЕ: Наполняет полностью - 2 часа опорожняет полностью- 3 часа НАЙТИ: какая часть резервуара, будет заполнена,после 1 совместного часа работы -?