три отряда учеников высадили деревья.Первый высадил 7/20 всех деревьев,второй 5/8 оставшихся,а третий остальные 195.Сколько всего деревьев высадили условие пожалуйста обязательно.у нас училка придирчивая а я туплю

Математика

три отряда учеников высадили деревья.Первый высадил 7/20 всех деревьев,второй 5/8 оставшихся,а третий остальные 195.Сколько всего деревьев высадили условие пожалуйста обязательно.у нас училка придирчивая а я туплю

Автор: Гость