три отряда учеников высадили деревья.Первый высадил 7/20 всех деревьев,второй 5/8 оставшихся,а третий остальные 195.Сколько всего деревьев высадили условие пожалуйста обязательно.у нас училка придирчивая а я туплю
Математика
три отряда учеников высадили деревья.Первый высадил 7/20 всех деревьев,второй 5/8 оставшихся,а третий остальные 195.Сколько всего деревьев высадили условие пожалуйста обязательно.у нас училка придирчивая а я туплю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего х деревьев, тогда первый собрал 7х/20 второй собрал 5(х-7х/20)/8 третий собрал 195 составим уравнение 7х/20 + 5(х-7х/20)/8 + 195 =х; 7х/20 + 5х/8-35х/160 + 195 =х; 56х+100х-35х+31200=160х 39х=31200 х=800
Гость:
Пусть x деревьев - высадили всего,тогда 1 отряд высадил 7/20x деревьев,2 отряд - (x-0.35x)*5/8.Составим уравнение: 7/20x+(x-7/20x)*5/8+195=x 7/20x+13/20x*5/8+195=x 7/20x+13/32x+195=x 56/160x+65/160x-x=-195 121/160x-x=-195 -39/160x=-195 x=5*160 x=800 деревьев-высадили всего
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