к какому классу органических веществ относиться HCOOH
Химия
к какому классу органических веществ относиться HCOOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOOH-муровьинная кислота
Гость:
кислота HCOOH (муравьиная)
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