средняя температура июля и января в сша
Українська література
средняя температура июля и января в сша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя температура июля около +14 — +22°С, в частности на западном побережье около +16...+26°С на восточном, на юге пояса внутренних плато и плоскогорья до +32°С. Средняя температура января колеблется от -24,5°С на Аляске и -18°С на севере Центральных равнин до +12°С на юго-востоке США и до +20°С на полуострове Флорида. Погода в США разнообразна и зависит от географического положения того или иного штата, города.
Гость:
Летом температура в большинстве районов колеблется от +22°С до +28°С. Зима на большей части территории страны довольно мягкая - среднеянварская температура колеблется от -2°С на севере до +8°С на юге.
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