средняя температура июля и января в сша

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Средняя температура июля около +14 — +22°С, в частности на западном побережье около +16...+26°С на восточном, на юге пояса внутренних плато и плоскогорья до +32°С. Средняя температура января колеблется от -24,5°С на Аляске и -18°С на севере Центральных равнин до +12°С на юго-востоке США и до +20°С на полуострове Флорида. Погода в США разнообразна и зависит от географического положения того или иного штата, города.