Известно, что первый памятник П.А Столыпину был поставлен в Киеве, автором его являлся Ксименс. Какая неточность была допущена в одной из надписей на памятнике?

Обществознание
Известно, что первый памятник П.А Столыпину был поставлен в Киеве, автором его являлся Ксименс. Какая неточность была допущена в одной из надписей на памятнике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На передней стороне пьдестала памятника надпись: "Петру Аркадьевичу Столыпину-русскie люди". Съ левой стороны, над фигурой женщины: "Твердо верю, что затеплившiйся на западе Россiи светъ русской нацiональной идеи не погаснетъ и вскоре озаритъ всю Россiю". Съ правой стороны, надъ фигурою витязя: "Вамъ нужны великiя потрясенiя,-намъ нужна великая Россiя". Съ задней стороны пьедестала сделана надпись: "Родился 2-го апреля 1862 года въ Москве. Жизнь посвятилъ служенiю родине. Палъ от руки убiйцы 1-5-го сентября 1911г. въ Кiеве". Постройка памятника обошлось въ 120,000 рублей  
Гость:
На каждой стороне пьедестала имелась надпись. На передней стороне памятника была написано: «Петру Аркадьевичу Столыпину — русскie люди». С левой стороны, над фигурой женщины: «Твердо верю, что затеплившiйся на западе Россiи светъ русской нацiональной идеи не погаснетъ и вскоре озаритъ всю Россiю». С правой стороны, над фигурой витязя: «Вамъ нужны великiя потрясенiя, — намъ нужна великая Россiя». Надпись на задней стороне пьедестала гласила: «Родился 2-го апреля 1862 года въ Москве. Жизнь посвятилъ служенiю родине. Палъ от руки убiйцы 1-5-го сентября 1911 г. въ Кiеве».
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