При сплавлении природного известняка массой 150г с оксидом кремния (4) образовался силикат  кальция массой 145г.Определите массовую долю карбоната в природном известняке.

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CaCO3 + SiO2 = CaSIO3 + CO2 молярная масса известняка = 100г/моль молярная масса силиката кальция = 116г/моль масса вещества (карбоната в прир. известняке) в растворе = 100*145/116 = 125 г массовая доля карбоната в известняке = 125/150 = 0,83=83% ответ 83%