СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё  рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?

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СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё  рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова "поток" и "котоп" ЭТО СЛОВА ПАЛИНДРОМАМИ ИЛИ ПЕРЕВЕРТЫШАМИ
Гость:
слова  поток  и  котоп это слова палиндромами!!
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