СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?

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СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?

Автор: Гость