СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?
Русский язык
СРОЧНО!!!!! Ребят помогите записать своё рассуждение на тему: Слова "поток" и "котоп" являюстся ли они настоящими словами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова "поток" и "котоп" ЭТО СЛОВА ПАЛИНДРОМАМИ ИЛИ ПЕРЕВЕРТЫШАМИ
Гость:
слова поток и котоп это слова палиндромами!!
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