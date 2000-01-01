Вкладчик снял со своего счета в банке 1/4 вклада, затем 4\9 оставшихся денег, и у него осталось на счете 20000р. Как Велик вклад? книга стоит 240р. , стоимость переплета составляет пятую часть. Найти стоимость книги без перепле...

Гость: Гость:

2. задача: 1) 240/5 = 48 (р.) - стоимость переплёта. 2) 240-48 = 192 (р.) - стоимость книги. Ответ: 192 рубля стоимость книги без переплёта. 3. если 1/40 часть от 82000, тогда: 1) 82000/40 = 2050(чел.) - прирост. 2) 82000 - 2050 = 79950(чел.) - было вначале года. Ответ: 79950 человек было вначале года. если 1/40 часть от населения, которое было вначале года, тогда решаем так: пусть х - населения было вначале года у - прирост складываем уравнение: х:40 = у х+у = 82000 х= у*40 40у+у = 82000 41у = 82000 у = 82000/41 у = 2000 - прирост 82000 - 2000 = 80000 - население вначале года 1. х - вклад х:4 - снял денег первый раз (х-х:4)*4/9 - снял второй раз х - [latex]\frac{x}{4}[/latex] - (х - [latex]\frac{x}{4}[/latex]) * [latex]\frac{4}{9}[/latex] = 20000 х - [latex]\frac{x}{4}[/latex] - [latex]\frac{4x}{9} + \frac{4x}{36}[/latex] = 20000 [latex] \frac{36x}{36} - \frac{9x}{36} - \frac{16x}{36} + \frac{4x}{36} [/latex] = 20000 [latex]\frac{15x}{36}[/latex] = 20000 15х = 20000*36 15х = 720000 х = 720000/15 х = 48000 - вклад Проверяем: 48000 /4 = 12000 - снял первый раз (48000-12000)*4/9 = 16000 - снял второй раз 48000 - 16000 - 12000 = 20000 ответ: 48000 рублей.