Тётя Даша купила 4 пакета гречки массой 4/5 кг, а Тётя Катя за те же деньги купила 5 пакетов такой же гречки, но расфасованной в пакеты по 3/5 кг. Докажы, что при таком выборе Тётя Даша "бесплатно" получила 1/5 кг гречки.

Математика

Тётя Даша купила 4 пакета гречки массой 4/5 кг, а Тётя Катя за те же деньги купила 5 пакетов такой же гречки, но расфасованной в пакеты по 3/5 кг. Докажы, что при таком выборе Тётя Даша "бесплатно" получила 1/5 кг гречки.

Автор: Гость