Тётя Даша купила 4 пакета гречки массой 4/5 кг, а Тётя Катя за те же деньги купила 5 пакетов такой же гречки, но расфасованной в пакеты по 3/5 кг. Докажы, что при таком выборе Тётя Даша "бесплатно" получила 1/5 кг гречки.
Математика
Тётя Даша купила 4 пакета гречки массой 4/5 кг, а Тётя Катя за те же деньги купила 5 пакетов такой же гречки, но расфасованной в пакеты по 3/5 кг. Докажы, что при таком выборе Тётя Даша "бесплатно" получила 1/5 кг гречки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как тетя Даша купила 4*4/5=16/5 кг а тетя Катя купила 5*3/5=15/5 кг 16/5>15/5, что и требовалось доказать Даша совершила более выгодную покупку ,чем тётя Катя.
Гость:
4/5 кг=0,8 кг 3/5 кг=0,6 кг тогда 4*0,8кг=3,2кг-купила тетя Даша;5*0,6кг=3кг-купила тетя Катя а они заплатили одинаково, значит тетя Даша бесплатно получила 0,2кг гречки,или 1/5 кг гречки
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