подобрать словосочетание с противоположным значением: КРЕПКАЯ ДРУЖБА --????
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подобрать словосочетание с противоположным значением: КРЕПКАЯ ДРУЖБА --????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лёгкое раставание противоположный смысл
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