Помогите написать сочинение на тему " Пятнистый олень "

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Внешность Летом окраска красно-рыжая с белыми пятнами, зимой тускнеет. Длина тела 160—180 см, высота в холке 95—112 см, вес — 75—130 кг. Распространение Раньше был весьма распространён в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Пятнистый олень обитает в южном Приморье, завезён в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ в начале 30-х годов. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века. Питание Питается травянистыми растениями, опавшими желудями, орехами и плодами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами, зимой поедает также кору и молодые ветки. Размножение Гон происходит в октябре. Самки приносят первого оленёнка в 2—3 года. Обычно рождается один детёныш, иногда два. Разведение В Приморье, на Алтае, на Кавказе в окрестностях Нальчика и в Казбековском районе Дагестана, его разводят на фермах ради пантов. Обычно длина рогов не превышает 80 см, а вес — 1260 г. Пятнистый олень сбрасывает рога в апреле, в июне молодые рога уже имеют два-три отростка. Панты наиболее ценны в июне.