Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.
Физика
Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=I*L*B B=μ0*I*L/4π π=3.14 μ0=4*3.14*10^(-7)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
два точечных заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,2 H.Заряды соединили и развели на прежнее расстояние.Чему стала равно сила взаимо...
Физика
1)Тело,двигаясь равномерно по окружности,совершает 10 оборотов в секунду.Чему равен период вращения тела? 2) Чему равно отношение числа молекул в о...
Геометрия
Апофема правильной 4-угольной пирамиды 2а см. Высота пирамиды равна а корень из 3. Найдите: а)сторону основания пирамиды; б)угол между боковой гран...