Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.

Физика
Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=I*L*B B=μ0*I*L/4π π=3.14 μ0=4*3.14*10^(-7)
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