Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.

Физика

Два параллельных проводника с протекающими по ним одинаковыми токами находятся на расстоянии 8,7 см один от другого и притягиваются с силой 25 мН.Определить силу тока в проводниках,если длина каждого из них равна 3,2 м.

Автор: Гость