В треугольнике ABC угол C равен 90градусов, sinA=16/23, AC=корень из 273. Найдите AB.

Математика
В треугольнике ABC угол C равен 90градусов, sinA=16/23, AC=корень из 273. Найдите AB.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA=16/23=BC/AB. Отсюда BC=16x,   AB=23x. По теореме Пифагора AB^2=BC^2 + AC^2,  529x^2=256x^2 +273,   273x^2=273, x=1. Значит, АВ=23
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