В треугольнике ABC угол C равен 90градусов, sinA=16/23, AC=корень из 273. Найдите AB.
Математика
В треугольнике ABC угол C равен 90градусов, sinA=16/23, AC=корень из 273. Найдите AB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA=16/23=BC/AB. Отсюда BC=16x, AB=23x. По теореме Пифагора AB^2=BC^2 + AC^2, 529x^2=256x^2 +273, 273x^2=273, x=1. Значит, АВ=23
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