Основание прямого параллелепипеда - ромб с меньшей диагональю 12 см. Большая диагональ параллелепипеда равна 16 корней из 2 см и образует с боковым ребром угол 45 градусов. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.

Геометрия

Основание прямого параллелепипеда - ромб с меньшей диагональю 12 см. Большая диагональ параллелепипеда равна 16 корней из 2 см и образует с боковым ребром угол 45 градусов. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.

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