основания пирамиды-прямоугольник со сторонами 6 и 8 см.Высота пирамиды равна 12 см и проходит через точку пересечения диагоналей основания.найдите боковые ребра пирамиды..

Геометрия

основания пирамиды-прямоугольник со сторонами 6 и 8 см.Высота пирамиды равна 12 см и проходит через точку пересечения диагоналей основания.найдите боковые ребра пирамиды..

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