основания пирамиды-прямоугольник со сторонами 6 и 8 см.Высота пирамиды равна 12 см и проходит через точку пересечения диагоналей основания.найдите боковые ребра пирамиды..

Геометрия
основания пирамиды-прямоугольник со сторонами 6 и 8 см.Высота пирамиды равна 12 см и проходит через точку пересечения диагоналей основания.найдите боковые ребра пирамиды..
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассм. треуг. ВАD. По теореме Пифагора: BD=\/36+64=10 см Диагонали ВО=ОD=AO=OC=5 см. Рассм. треуг. SBO. По теореме Пифагора: SB=\/144-25=\/121=11 cм. SD=\/144+25=\/169=13 см.   SB=SC=13 см. SA=SD=11 см.   Ответ: 13см,13 см, 11 см, 11см.
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