В угол величиной 70 градусов вписанна окружность, которая касается его сторон в точке А и В. На одной из дуг этой окружности выбрали точку С. Найдите величину АСВ
Алгебра
В угол величиной 70 градусов вписанна окружность, которая касается его сторон в точке А и В. На одной из дуг этой окружности выбрали точку С. Найдите величину АСВ
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