В угол величиной 70 градусов вписанна окружность, которая касается его сторон в точке А и В. На одной из дуг этой окружности выбрали точку С. Найдите величину АСВ

Алгебра

В угол величиной 70 градусов вписанна окружность, которая касается его сторон в точке А и В. На одной из дуг этой окружности выбрали точку С. Найдите величину АСВ

Автор: Гость