Прямая ME перпендикулярна плоскости прямоугольного треугольника HPE с гипотенузой HE, EP=5. Расстояние от т.М до прямой PH равна 10. Найти расстояние от т.М до плоскости PEH, двугранный угол MPHE. Какие из плоскостей HMP, MEP,...
Геометрия
Прямая ME перпендикулярна плоскости прямоугольного треугольника HPE с гипотенузой HE, EP=5. Расстояние от т.М до прямой PH равна 10. Найти расстояние от т.М до плоскости PEH, двугранный угол MPHE. Какие из плоскостей HMP, MEP, MEH перпендикулярны к плоскости EHP и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НР перпендикулярно ЕР и МЕ, значит, и всей плоскости МЕР, значит и МР, значит, угол МЕР - двугранный угол плоскостей МНР и ЕНР, и cos(МЕР) = 5/10 = 1/2, то есть это 60 градусов. МЕ = 10*sin(МЕР) = 5*корень(3); это растояние от М до плоскости НЕР. плоскости НМЕ и РМЕ проходят через перпендикуляр МЕ к НЕР, значит, они перпендикулярны НЕР. Для НМР мы уже сосчитали двугранный угол с НЕР, он не 90 градусов, значит, плоскости не перпендикулярны.
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