заряды +2q и -3q слили.Какой образовался заряд?

Физика
заряды +2q и -3q слили.Какой образовался заряд?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+2-3=-1q_______________
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