напишите число в котором 200 единиц первого класса и 981 еденица второго класса.
Математика
напишите число в котором 200 единиц первого класса и 981 еденица второго класса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число в котором 200 единиц первого класса и 981 еденица второго класса= 981200
Гость:
[latex]981200[/latex] первый класс находится правее левого
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