прямолинейное равномерное движение тела массой 2 кг вдоль оси OX описывается уравнением x=2-8t. Найти модуль импульса тела?
Физика
прямолинейное равномерное движение тела массой 2 кг вдоль оси OX описывается уравнением x=2-8t. Найти модуль импульса тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По уравнению, скорость равна -8м/c. P=m*v=2*-8=-16=16 кг*/м/c по модулю.
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