Напишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке изотопа бора A=10 Z=5 B нейтронами, при которой из образовавшегося ядра выбрасывается a-частица.

Физика

Напишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке изотопа бора A=10 Z=5 B нейтронами, при которой из образовавшегося ядра выбрасывается a-частица.

Автор: Гость