Напишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке изотопа бора A=10 Z=5 B нейтронами, при которой из образовавшегося ядра выбрасывается a-частица.
Физика
Напишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке изотопа бора A=10 Z=5 B нейтронами, при которой из образовавшегося ядра выбрасывается a-частица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{10}{5} B+ \frac{1}{0}n = \frac{4}{2} He+ \frac{5}{3} Li[/latex]
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