у мальчика 25 медных монет ( это монеты достоинством в 1 коп. 2 коп 3коп 5 коп.) докажите у него найдётся 7 монет одинакового достоинства
Математика
у мальчика 25 медных монет ( это монеты достоинством в 1 коп. 2 коп 3коп 5 коп.) докажите у него найдётся 7 монет одинакового достоинства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что у мальчика нет семи одинаковых монет, тогда менет 1 коп у него <= 6 менет 2 коп у него <= 6 менет 3 коп у него <= 6 менет 5 коп у него <= 6 всего монет получится <= 24, но остается еще одна монета, которая будет седьмой для некоторого достоинства монет, а значит каких-то монет 7
Гость:
так как кол-во различных по достоинству монет 4, то 25/4=6 ост 1 6+1=7 Т.е. все равно будет 7 монет любого достоинства, т.к. одна монетка остается
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