В прямоугольном треугольнике ABC угол С равен 90 градусам, АВ=25, АС=20. Найдите соs В и высоту, проведенную из вершины прямого угла на гипотенузу.

Гость: Гость:

Опять 3,4,5 :)))) Это треугольник, со сторонами 15, 20, 25, подобный египтескому (3,4,5). ВС = 15, cos(B) = 3/5, (оригинальный подход для тренировки мозгов) поскольку угол между АС и высотой из С равен углу В, то Н = АС*cos(B) = 12. НУ, конечно, есть и тупой метод (я бы сказал - тупейший) Н*АВ = АВ*ВС (это просто удвоенная площадь АВС, по разному записанная) Странно, но ответ получается тот же :))))