Длины сторон прямоугольника равны 6см и 8см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершины прямоугольника, если ОК=12 см.

Геометрия

Длины сторон прямоугольника равны 6см и 8см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершины прямоугольника, если ОК=12 см.

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