Длины сторон прямоугольника равны 6см и 8см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершины прямоугольника, если ОК=12 см.
Геометрия
Длины сторон прямоугольника равны 6см и 8см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершины прямоугольника, если ОК=12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=6 ВС=8 по теореме Пифогора АС=10; АО=1/2АС=5; Расстояніе до вершіны АК по теореме Пифогора с треугольника АКО =13 Ответ 13
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