подскажите пожалуйста мини рассказ Однажды вечером Заранее Спасибо

Гость: Гость:

Однаждый вечером со мною случилась удивительная история,я поняла что такое дружба. Представте вечер ,вдали зажигаются огни страых деревень, небо озаряет алая полоса заката. Я шла по берегу маленькой речушки и наблюдала за тем как природа готовится ко сну. Вдруг, я услышала чей то писк. Я остановилась и прислушалась,но везде было тихо. потом неподалёку я увидела чей-то силуэт .Сначала я не поняла кто это был ,но потом я увидела рыжую лису которая пыталась вытащить маленького щенка. Щенок упал в небольшую ямку ,но никак не мог выбраться. Я сразу же побежала посмотреть на это зрелище. При мом приближениии лиса оскалила свои клыки и не собиралась подпускать. После недолгих попыток мне всё же удалось вытащить щенка. Щенок радостно запищал и побежал искать маму. После этого случая я поняла,что даже между такими ,кажется,несовместимыми животными может быть понимание и даже дружба