подскажите пожалуйста мини рассказ Однажды вечером Заранее Спасибо
Русский язык
подскажите пожалуйста мини рассказ Однажды вечером Заранее Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однаждый вечером со мною случилась удивительная история,я поняла что такое дружба. Представте вечер ,вдали зажигаются огни страых деревень, небо озаряет алая полоса заката. Я шла по берегу маленькой речушки и наблюдала за тем как природа готовится ко сну. Вдруг, я услышала чей то писк. Я остановилась и прислушалась,но везде было тихо. потом неподалёку я увидела чей-то силуэт .Сначала я не поняла кто это был ,но потом я увидела рыжую лису которая пыталась вытащить маленького щенка. Щенок упал в небольшую ямку ,но никак не мог выбраться. Я сразу же побежала посмотреть на это зрелище. При мом приближениии лиса оскалила свои клыки и не собиралась подпускать. После недолгих попыток мне всё же удалось вытащить щенка. Щенок радостно запищал и побежал искать маму. После этого случая я поняла,что даже между такими ,кажется,несовместимыми животными может быть понимание и даже дружба
Гость:
Однажды вечером Однажды вечером мне не спалось.И я захотел(а) почитать книгу.Я взял(а) первую попавшуюся.Она называлась так *Путишествие принцессы* И я начал(а) её читать книга мне очень понравилась и я читал(а) её без конца. Она мне так понравилась что я дочитал(а) её до конца.Там говорилось про прекрасную принцессу которая решила пойти в путишествие.Она сидела всю свою жизнь в заперти и поэтому она незнала ни одного зверя,но вдруг иг кустов выскочил заяц и принцесса так испугалась что убежала в сой замок. *Конец*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Прямоугольник, длина которого равна 24см, а ширина равна 6см, поделили на 4 одинаковых квадрата. Чему равна площадь каждого из этих квадратов?
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC угол С равен 90 градусам, АВ=25, АС=20. Найдите соs В и высоту, проведенную из вершины прямого угла на гипотенузу.
Физика
прямолинейное равномерное движение тела массой 2 кг вдоль оси OX описывается уравнением x=2-8t. Найти модуль импульса тела?