две стороны тругольника равны 12 и 25, а косинус угла между ними равен -0,8. Найдите площадь треугольника
Геометрия
две стороны тругольника равны 12 и 25, а косинус угла между ними равен -0,8. Найдите площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=12, BC=25, cos
Гость:
раз cos(A) = - 4/5, то sin(A) = 3/5 (если построить прямоугольный треугольник со сторонами 3,4,5, то угол, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ углу между катетом 4 и гипотенузой как раз и есть такой угол. Даже если вы не знаете тригонометрии - я все это пишу именно для такого случая, все равно, надо понимать, что высота в данном случае равна стороне, умноженной на sin(180 - A)... который и будет 3/5, как я ТОЛЬКО ЧТО ПОКАЗАЛ). Поэтому (b пусть равно 12, а с = 25, Hb - высота к стороне b) Hb = c*sin(A) S = (1/2)b*Hb = (1/2)*b*c*sin(A) = (1/2)*12*25*3/5 = 90
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