Две стороны треугольника равны 3и8,а угол между ними равен 30 градусов.Найдите площадь треугольника
Математика
Две стороны треугольника равны 3и8,а угол между ними равен 30 градусов.Найдите площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*8*3*sin30=1/2*3*8*1/2=6
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