образ предводителя восстания по поэме пугачев

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Первое появление Пугачёва в главе "Вожатый", на фоне метели -( символично) . Пугачёв предводитель народного восстания. Черты характреа:изворотливость,живая русская речь, ум, смекалка, целеустремлённость и т.д Далее Пугачёв появляется в главах "Пугачёвщина" , "Приступ", "Незванный гость", "Метежная слобода" и в эпизоде казни. В главе "Пугачёщина" мы видим его глазами правительства, для которых он беглый казак, самозванец и злодей. В главе "Приступ" мы видим пугачёва глазами Гринёва,который отмечает у него смелость ("оставался в переди, когда кортечь ударила в гущу толпы и все отступили) , жестокость( казнь), великодушие ( милует Гринёва, долг платежом красен) . Для одних Пугачёв "самозванец" и "разбойник" ,а для других он- "государь" и "заступник". "Злодеем " и "разбойником" Пугачёв является для дворян, которыми являются Гринёв и его отец, защитники Белогорской крепости. "Заступником" и "государём" Пугачёва называет простой народ ,с радостью встречая его хлебом-солью в освобождённых крепостях. В Пугачёве видится не только беспощадный завоеватель ,но и талантливый и мудрый предвадитель, которые успешно выигрывает сражения у известных генералов Пугачёв сам понимает ,что он всего лишь самозванец. Он чувствует свою обречённость и живёт только надеждой на будущее. И всё же главное в образе Емельяна Пугачёва это величие и героизм, что нашло выражение в символическом смысле сказке об орле и вороне. Герой считает, что лучше прожить жизнь короткую,но достойную ,чем жить триста лет и питаться падалью. Он представляет себя орлом ,который живёт " Всего -навсего только тридцать три года" , но зато пьёт "Живую кровь" Читай все до конца..