абсолютная температура газа увеличилась в 2 раза, а объем увеличился при этом в 3 раза. изменился ли при этом давление газа? если да,то во сколько?

Физика
абсолютная температура газа увеличилась в 2 раза, а объем увеличился при этом в 3 раза. изменился ли при этом давление газа? если да,то во сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По уравнению Менделеева-Клапейрона: p1V1/T1=p2V2/T2 Подставляем: p1V/T=3p2V/2T 2Tp1V=3Tp2V сокращаем остается 2p1=3p2 p2=2/3*p1 Ответ: уменьшится в 2/3 раз.
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