абсолютная температура газа увеличилась в 2 раза, а объем увеличился при этом в 3 раза. изменился ли при этом давление газа? если да,то во сколько?

Физика

абсолютная температура газа увеличилась в 2 раза, а объем увеличился при этом в 3 раза. изменился ли при этом давление газа? если да,то во сколько?

Автор: Гость