Арифметическая прогрессия (Ап) задана формулой ап=5п-7.Какое из чисел будет являться членом этой прогрессии?
Математика
Арифметическая прогрессия (Ап) задана формулой ап=5п-7.Какое из чисел будет являться членом этой прогрессии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1 = 5*1 -7 =-2 а2 = 5*3 -7 = 3 => d=5 а3 =5 * 3 - 7 =8 и т д вместо n подставяем такое число номер которого члена мы ищем
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