Мини - рассказ "Однажды вечером......."

Гость: Гость:

Однажды вечером Однажды вечером мне не спалось.И я захотел(а) почитать книгу.Я взял(а) первую попавшуюся.Она называлась так *Путишествие принцессы* И я начал(а) её читать книга мне очень понравилась и я читал(а) её без конца. Она мне так понравилась что я дочитал(а) её до конца.Там говорилось про прекрасную принцессу которая решила пойти в путишествие.Она сидела всю свою жизнь в заперти и поэтому она незнала ни одного зверя,но вдруг иг кустов выскочил заяц и принцесса так испугалась что убежала в сой замок. *Конец*