Мини - рассказ "Однажды вечером......."

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Мини - рассказ "Однажды вечером......."
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Автор: Гость
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Гость:
                                            Однажды вечером Однажды вечером мне не спалось.И я захотел(а) почитать книгу.Я взял(а) первую попавшуюся.Она называлась так  *Путишествие принцессы*  И я начал(а) её читать  книга мне очень понравилась и я читал(а) её без конца. Она мне так понравилась что я дочитал(а) её до конца.Там говорилось про прекрасную принцессу которая  решила пойти в путишествие.Она сидела всю свою жизнь в заперти и поэтому она незнала ни одного зверя,но вдруг иг кустов выскочил заяц и принцесса так испугалась что убежала в сой замок.                                                  *Конец* 
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