Бонифацию, герою известного мультфильма, «приписывают» следующие строки (из публикации Г.Г. Лу комникова): Опять опечаток богатый улов! Как сложен процесс написания слов! Берусь радикально его упростить! И сложный язык наш прос...
Русский язык
Бонифацию, герою известного мультфильма, «приписывают» следующие строки (из публикации Г.Г. Лу комникова): Опять опечаток богатый улов! Как сложен процесс написания слов! Берусь радикально его упростить! И сложный язык наш простым заменить! Отныне заменим мы каждое слово На универсальное слово «КАРОВА»! Карова карова карова карова. Карова карова карова карова. Карова карова карова карова. Карова карова карова карова. Процесс НАПИСАНИЯ слов упростился. Процесс ПРОЧИТАНИЯ слов упростился. Процесс ГОВОРЕНИЯ слов упростился. ПРОЦЕСС __________ слов усложнился. Какое слово нужно записать на месте пропуска в последней строке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
процесс понимания слов усложнился
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