Виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.Позже он решил продать его на 18%дешевле,чем купил.За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?

Математика

Виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.Позже он решил продать его на 18%дешевле,чем купил.За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?

Автор: Гость