Виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.Позже он решил продать его на 18%дешевле,чем купил.За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?
Математика
Виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.Позже он решил продать его на 18%дешевле,чем купил.За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15000:100*18=2700 на сколько мотоцикл стал дешевле 2)15000-2700=12300 Ответ:12300 руб
Гость:
1)100%-18=82%-решил продать от первоначальной цены. 15000руб ---------------100% х рууб -------------------82% х=15000*82:100= за 12 300руб Виктор решил продать мотоцикл
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