Чем детдомовские дети отличаются от детей живущих в семье? Без родителей не включается... Другие причины..

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дети которые в семье каждый день видят и чувствуют любовь и ласку своих родителей.Они берут пример с них они страраются подржать им. Родители стараются дать своим детям хорошее образование и привить хорошие привычки. Что же с детьми которые в дет. доме. Для воспитателей это всего лишь работа и им наплевать на малышей и их будущее. Да существуют добрые ,чуткие воспитатели ,которые относятся к ним как к своим детям. Но мы всё чаще слышим по новостям что в таком то дет саде..или дет.доме ударили мальчика...и д.т и т.п. Дети не видят той ласки и заботы которой дают своими детям родители в любящей семье. Сюда так же можно сказать что им не так часто покупают как детям в семье. А ведь каждому ребёнку хочется почувствовать нужным кому-то