Перевірні слова до слів великий березовий червоний лисичка земляний синичка
Қазақ тiлi
Перевірні слова до слів великий березовий червоний лисичка земляний синичка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
великий-велич.березовий-березень.червоний-словник. орфограмма.лисичка-лис.земляной,синичка--словник. орфограмма.
Гость:
великий-велич. березовий-березень. червоний-словарное лисичка-лис. синичка--словарное
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