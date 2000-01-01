объем правильного тетраэдра равен 2 см^3. найдите объем правильного тетраэдра, ребро которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ будет - 54 см^3. Но почему??

Алгебра
объем правильного тетраэдра равен 2 см^3. найдите объем правильного тетраэдра, ребро которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ будет - 54 см^3. Но почему??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем тетраэдра равен             V=√2*a^3/12 при v=2 будем иметь             2=√2*a³/12=> 24=√2*a^3 => a^3=24/√2=√288 =>a=∛(√288) при a=3*∛(√288)  будем иметь             V=√2*(3*∛(√288))^3/12=27*√2*√288/12=27*√576/12=27*24/12=54         
Гость:
Объем правильного тетраэдра равен: [latex]V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^{3}[/latex] Так как ребро второго больше на 3 первого, возведем его в третью степень: 3³ = 27, и умножим на объем первого тетраэдра: 27*2 = 54  
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