четырехугольник ABCD вписан в окружность. Найдите градусную меру угла между прямыми AB и CD, если угол A = 60°, угол ABD = 50°, угол СBD =40°

Геометрия

четырехугольник ABCD вписан в окружность. Найдите градусную меру угла между прямыми AB и CD, если угол A = 60°, угол ABD = 50°, угол СBD =40°

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