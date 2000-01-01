четырехугольник ABCD вписан в окружность. Найдите градусную меру угла между прямыми AB и CD, если угол A = 60°, угол ABD = 50°, угол СBD =40°
Геометрия
четырехугольник ABCD вписан в окружность. Найдите градусную меру угла между прямыми AB и CD, если угол A = 60°, угол ABD = 50°, угол СBD =40°
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