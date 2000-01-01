На длинном плече рычага была совершена работа(А 2000Дж),а ана коротком плече-1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага.
Физика
На длинном плече рычага была совершена работа(А 2000Дж),а ана коротком плече-1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На длинном плече рычага была совершена работа(А1= 2000Дж),а ана коротком плече-А2=1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага. А1-полная работа А2-полезная работа КПД=А2/А1*100%=1800/2000*100%=90% Ответ 90%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Бонифацию, герою известного мультфильма, «приписывают» следующие строки (из публикации Г.Г. Лу комникова): Опять опечаток богатый улов! Как сложен ...
Математика
Виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.Позже он решил продать его на 18%дешевле,чем купил.За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?