На длинном плече рычага была совершена работа(А 2000Дж),а ана коротком плече-1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага.

Физика
На длинном плече рычага была совершена работа(А 2000Дж),а ана коротком плече-1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На длинном плече рычага была совершена работа(А1= 2000Дж),а ана коротком плече-А2=1800Дж.Определить КПД(коэффициент полезного действия)рычага. А1-полная работа А2-полезная работа КПД=А2/А1*100%=1800/2000*100%=90% Ответ 90%
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