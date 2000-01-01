Как понять перечисленные пословицы и поговорки? 1. Где дешево, там и дорого. 2. Дома цены не установишь. 3. Есть в амбаре - будет и в кармане. 4. В лесу дуб - рубль, в столице - по рублю спица. 5. И товар хорош, и цена весёлая....
Технология
Как понять перечисленные пословицы и поговорки? 1. Где дешево, там и дорого. 2. Дома цены не установишь. 3. Есть в амбаре - будет и в кармане. 4. В лесу дуб - рубль, в столице - по рублю спица. 5. И товар хорош, и цена весёлая. 6. Купил - не купил, а поторговаться можно. 7. Каков товар, такова и цена. 8. Купить - как хочешь, а продавать - как можешь. 9. Куплей да продажей торг стоит. 10. Купить-то и внучёк купит, а продать и дед намаится. 11. На торгу деньга на воле, а купцы и продавцы все под неволей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если вещь дешёвая то значит непрочная, некачественная, быстро ломаемтся, следовательно тебе ещё раз придётся покупать её. А то что дорогое продержится долго.
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