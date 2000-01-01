составьте не большой текст(6-12предложений) используйте бессоюзные сложные предложения с описание погоды , которую вы наблюдаете в данный момент (состяния природы , растительности,воздуха,и т.п)с описанием своих чувств.Постарай...
Русский язык
составьте не большой текст(6-12предложений) используйте бессоюзные сложные предложения с описание погоды , которую вы наблюдаете в данный момент (состяния природы , растительности,воздуха,и т.п)с описанием своих чувств.Постарайтесь в одной из частей употребить дееприч или причастные обороты ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. На улице очень холодно и сыро. Но иногда пригревает солнышко и весь асфальт высыхает и становится сухим. На небе нет ни облочка, ни тучки, поэтому небо чистое и голубое. Деревья еще не покрыты листьями, земля не зеленая, потому что им нехватает тепла, но скоро будут на деревьях набухать почки, зацветёт трава.Воздух теплый и приятный, хотя есть и небольшой ветерок,но он освежает нас. Мне очень нравится эта погода, потому что не только холодно, но и тепло на улице.
Гость:
Наступила долгожданная весна .Солнце засияло, пригрело нас.Совсем скоро прилетят перелётные птицы.На ветвях деревьев можно увидеть маленькие зелёненькие почки. Кое-где прглядывает молодая травка .Вся природа просыпается. Все рады.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник?...
Технология
Как понять перечисленные пословицы и поговорки? 1. Где дешево, там и дорого. 2. Дома цены не установишь. 3. Есть в амбаре - будет и в кармане. 4. В...
Алгебра
объем правильного тетраэдра равен 2 см^3. найдите объем правильного тетраэдра, ребро которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ будет...
Геометрия
четырехугольник ABCD вписан в окружность. Найдите градусную меру угла между прямыми AB и CD, если угол A = 60°, угол ABD = 50°, угол СBD =40°