составьте не большой текст(6-12предложений) используйте бессоюзные сложные предложения с описание погоды , которую вы наблюдаете в данный момент (состяния природы , растительности,воздуха,и т.п)с описанием своих чувств.Постарай...

Гость: Гость:

Наступила весна. На улице очень холодно и сыро. Но иногда пригревает солнышко и весь асфальт высыхает и становится сухим. На небе нет ни облочка, ни тучки, поэтому небо чистое и голубое. Деревья еще не покрыты листьями, земля не зеленая, потому что им нехватает тепла, но скоро будут на деревьях набухать почки, зацветёт трава.Воздух теплый и приятный, хотя есть и небольшой ветерок,но он освежает нас. Мне очень нравится эта погода, потому что не только холодно, но и тепло на улице.