придумай 15 слов с корнем кот
Русский язык
придумай 15 слов с корнем кот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
котяра, кот,коты́, кота́, кото́в, коту́, кота́м, котов, кото́м, кота́ми, о кота́, котик,котёнок,котик,котёночк,котёночку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте не большой текст(6-12предложений) используйте бессоюзные сложные предложения с описание погоды , которую вы наблюдаете в данный момент (с...
Математика
Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник?...
Технология
Как понять перечисленные пословицы и поговорки? 1. Где дешево, там и дорого. 2. Дома цены не установишь. 3. Есть в амбаре - будет и в кармане. 4. В...
Алгебра
объем правильного тетраэдра равен 2 см^3. найдите объем правильного тетраэдра, ребро которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ будет...