П-ов Калифорния в каком климатическом поясе и клим.области находятся и средняя температура января и июля, количество осадков, режим выпадания осадков.
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П-ов Калифорния в каком климатическом поясе и клим.области находятся и средняя температура января и июля, количество осадков, режим выпадания осадков.
Ответ(ы) на вопрос:
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Климат на полуострове Калифорния субтропический, а на юге - тропический. Полуостров Калифорния и тихоокеанское побережье отличаются довольно высокой относительной влажностью, но малым количеством осадков. Это связано с влиянием холодного Калифорнийского течения. Субэкваториальный пояс расположен на крайнем юге материка и занимает наименьшую площадь среди климатических поясов Северной Америки. Его отличает господство тропических масс зимой, экваториальных - летом. В течение всего года выпадает большое количество осадков (свыше 2500 мм в год). средняя температура января выше 0 °С, а на юге достигает даже 16 °С, июля+25- 30град
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