В 8 часов расстояние между 2 катерами,плывущими навстречу друг другу,было 250 километров. Скорости катеров 25 километров в час и 35 километров в час. Встретятся ли они до 12 часов того же дня? Через сколько времени произойдет в...

Математика

В 8 часов расстояние между 2 катерами,плывущими навстречу друг другу,было 250 километров. Скорости катеров 25 километров в час и 35 километров в час. Встретятся ли они до 12 часов того же дня? Через сколько времени произойдет встреча?(Ответ вырази сначала в часах, а затем в часах и минутах.)

Автор: Гость