В 8 часов расстояние между 2 катерами,плывущими навстречу друг другу,было 250 километров. Скорости катеров 25 километров в час и 35 километров в час. Встретятся ли они до 12 часов того же дня? Через сколько времени произойдет в...
Математика
В 8 часов расстояние между 2 катерами,плывущими навстречу друг другу,было 250 километров. Скорости катеров 25 километров в час и 35 километров в час. Встретятся ли они до 12 часов того же дня? Через сколько времени произойдет встреча?(Ответ вырази сначала в часах, а затем в часах и минутах.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+35=60 км/час - скорость сближения 12-8=4 час 60*4=240 км - будет пройдено ими за 4 часа ( т.е. до 12час) 250-240=10км будет между ними в 12час, значит они не встретятся до 12час 10км:60км/час=1/6час =1/6*60мин=10мин. Ответ: встреча будет через 4 1/6 час или 4час 10мин
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