что общего в судьбах кусаки и муму

Гость: Гость:

Сначала их никто не понимал, люди кидали в них камни и прочий мусор,но потом они нашли себе хозяев. Но потом кусаку бросили на даче т. к. леля, её мать и все остальные члены семьи уехали, а муму сначала нашла хозяина а потом он утопил её в речке. Так что у Кусаки и у Муму удьба закончилась трагично.