что общего в судьбах кусаки и муму
Литература
что общего в судьбах кусаки и муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала их никто не понимал, люди кидали в них камни и прочий мусор,но потом они нашли себе хозяев. Но потом кусаку бросили на даче т. к. леля, её мать и все остальные члены семьи уехали, а муму сначала нашла хозяина а потом он утопил её в речке. Так что у Кусаки и у Муму удьба закончилась трагично.
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