В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна 6 см,апофема 5 см. Найти высоту пирамиды)
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна 6 см,апофема 5 см. Найти высоту пирамиды)
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