Когда ученые исследуют распределение слов по происхождению, по частям речи, по стилистической окраске и т.д., то часто берут для примера слова, начинающиеся на букву «б» или «в» и т.д. Но никогда на букву «а». Почему?

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Нечего приводить для примера. Потому что исконно русские слова, начинающиеся на букву А, можно пересчитать буквально по пальцам – это так называемые служебные слова: аж, авось, восклицания – ага, агу, да еще аз и азбука. Возьмите в руки любой словарь русского языка и полистайте его первые страницы. и обнаружите, что русский язык почти совершенно не знает слов, начинающихся с А. Практически все слова, начинающиеся на А, имеют иноязычное происхождение.