числитель 90 знаменатель х и всё это равно 5, что тут надо сделать?
Математика
числитель 90 знаменатель х и всё это равно 5, что тут надо сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90/х=5. чтобы найти х перемножем х=90/5 х=18
Гость:
90/х=5 Представь себе самый легкий пример:например 10/2=5 Как из этого примера найти чему равно 2. Правильно, мы 10 разделим на 5 так и в этом примере мы 90/5=18 Итак, х=90/5=18
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