Задача на давление,температуру и розу ветров. Заранее спасибо)

Українська література
Задача на давление,температуру и розу ветров. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить давление на вершине горы, если:  1)высота горы 5600 м, а давление у подножия 768 мм 2) высота горы 2300 м, а давление у подножия 720 мм     Высота горОпределить давление у подножия, если:  1) 4650 м, давление на вершине 320 мм 2) высота горы 3670 м, давление на вершине 507 мм А розу ветров здесь я не смогу показать))) 
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