Упростите выражение 7/n +9/5n, если n=2;n=11;n=88. Помогите это очень, очень, срочно!

Математика

Упростите выражение 7/n +9/5n, если n=2;n=11;n=88. Помогите это очень, очень, срочно!

Автор: Гость