Упростите выражение 7/n +9/5n, если n=2;n=11;n=88. Помогите это очень, очень, срочно!
Математика
Упростите выражение 7/n +9/5n, если n=2;n=11;n=88. Помогите это очень, очень, срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/n + 9/5n ( общий знаменатель 5n ),тогда получится 35/5n + 9/5n = 44/5n. n=2, 44/5*2 = 44/10 = 4,4 n=11, 44/5*11 = 44/55 = 0,8 n=88, 44/5*88 = 44/440 = 0,1
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