Упростите выражение a+(a-8,45)+(a+12,7)
Математика
Упростите выражение a+(a-8,45)+(a+12,7)
Ответ(ы):
Гость:
a+(a-8,45)+(a+12,7) а+а-8,45+а+12,7 3а+4,25 - упрощенное выражение 3а=-4,25 а=-4,25/3 а=-1 5/12
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